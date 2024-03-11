Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Харьков ночью подвергся вражеской атаке ударными дронами типа Shahed, есть повреждения многоквартирных домов, гостиницы, объекта инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа "Шахед". Вследствие вражеского обстрела получили повреждения 2 многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения. Также повреждены 2 частных автомобиля. Без пострадавших - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

В целом, по словам Синегубова, за минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Уды, Стрелечья, Старица и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Великий Бурлук, Волчанск.

"Сегодня, в 02:40, в городе Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены 2 частных дома и 6 хозяйственных построек. Без пострадавших", - указал он.

Также, по данным Синегубова, зафиксировано:

▪️ 12:20 в результате повторного обстрела города Волчанск горел частный жилой дом. Пострадавших нет.

▪️ 11:30 состоялся вражеский обстрел Волчанска КАБами. Повреждены частные дома. Без пострадавших.

▪️ 10:30 осуществлен вражеский минометный обстрел села Огурцово Чугуевского района. В результате которого разрушены частный дом, сарай, гараж. Без пострадавших.

"За прошедшие сутки враг наступательных действий не вел", - указал Синегубов.

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