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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 06:33  •  9501 просмотра

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Вражеские обстрелы повредили здания и инфраструктуру Харькова и населенных пунктов Харьковской области, в частности многоквартирные дома, отель, частные дома и хозяйственные постройки, но жертв и пострадавших нет.

Харьков ночью подвергся вражеской атаке ударными дронами типа Shahed, есть повреждения многоквартирных домов, гостиницы, объекта инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа "Шахед". Вследствие вражеского обстрела получили повреждения 2 многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального учреждения. Также повреждены 2 частных автомобиля. Без пострадавших

- сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

В целом, по словам Синегубова, за минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Уды, Стрелечья, Старица и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Великий Бурлук, Волчанск.

"Сегодня, в 02:40, в городе Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены 2 частных дома и 6 хозяйственных построек. Без пострадавших", - указал он.

Также, по данным Синегубова, зафиксировано:

▪️ 12:20 в результате повторного обстрела города Волчанск горел частный жилой дом. Пострадавших нет.

▪️ 11:30 состоялся вражеский обстрел Волчанска КАБами. Повреждены частные дома. Без пострадавших.

▪️ 10:30 осуществлен вражеский минометный  обстрел села Огурцово Чугуевского района. В результате которого разрушены частный дом, сарай, гараж. Без пострадавших.

"За прошедшие сутки враг наступательных действий не вел", - указал Синегубов.

Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб11 марта 2024, 05:10 • 18820 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
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