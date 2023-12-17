Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов
Киев • УНН
Украинские Воздушные силы отбили атаку, уничтожив ракету Х-59 и 20 беспилотников типа "Шахид", а также не допустив к цели крылатую ракету "Искандер-К".
Во время ночной атаки украинские зенитчики сбили ракету Х-59 и 20 ударных дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 17 ноября российские оккупационные войска атаковали:
- крылатой ракетой "Искандер-К",
- управляемой авиационной ракетой Х-59 (районы пусков - Крым и оккупированная Херсонщина),
- 20 ударными беспилотниками "шахед".
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбито 20 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" - не достигла своей цели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат
Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов
Украинские Воздушные силы отбили атаку, уничтожив ракету Х-59 и 20 беспилотников типа "Шахид", а также не допустив к цели крылатую ракету "Искандер-К".
Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ
Австралия расширит операцию "Куду" в 2024 году, увеличив свою тренировочную поддержку украинским войскам с акцентом на лидерство и боевые навыки. Более 30 000 украинцев прошли подготовку при международной помощи, в том числе австралийских инструкторов.
17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы
Сегодня отмечается День братьев Райт, в честь первого пилотируемого полета, совершенного Уилбуром и Орвиллом Райтами 17 декабря 1903 года. Райт продолжали совершенствовать свои летательные аппараты, впоследствии основав компанию, которая строила самолеты и обучала пилотов.
В России заявили о сбитии 33 беспилотников
Министерство обороны России утверждает, что сбило 33 украинских беспилотника над Липецком, Ростовом и Волгоградом, не сообщая о жертвах в результате инцидентов.
ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.
На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями
Новосозданный медный петух, содержащий христианские реликвии, был установлен на шпиле Нотр-Дама, знаменуя собой прогресс к открытию собора, которое состоится менее чем через год.
В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев
В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.
На юге Ирана упал истребитель Су-22
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун, жертв нет.
В Кувейте после смерти монарха новым эмиром объявлен 83-летний наследник
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах умер в возрасте 86 лет, а его 83-летний брат Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах был объявлен новым эмиром.
Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года
Парламент Молдовы одобрил первую с 2011 года Стратегию национальной безопасности, призванную противодействовать рискам безопасности и способствовать европейской интеграции. Стратегия, которую поддержали 59 депутатов, направлена на укрепление обороны и борьбу с коррупцией.