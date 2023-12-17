Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов

Во время ночной атаки украинские зенитчики сбили ракету Х-59 и 20 ударных дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 17 ноября российские оккупационные войска атаковали:

крылатой ракетой "Искандер-К",

управляемой авиационной ракетой Х-59 (районы пусков - Крым и оккупированная Херсонщина),

20 ударными беспилотниками "шахед".

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбито 20 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" - не достигла своей цели.

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Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.