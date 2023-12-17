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Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 05:01  •  5469 просмотра

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Украинские Воздушные силы отбили атаку, уничтожив ракету Х-59 и 20 беспилотников типа "Шахид", а также не допустив к цели крылатую ракету "Искандер-К".

Во время ночной атаки украинские зенитчики сбили ракету Х-59 и 20 ударных дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 17 ноября российские оккупационные войска атаковали:

  • крылатой ракетой "Искандер-К", 
  • управляемой авиационной ракетой Х-59 (районы пусков - Крым и оккупированная Херсонщина),
  • 20 ударными  беспилотниками "шахед".

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбито 20 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" - не достигла своей цели.

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Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Нічна атака: Повітряні Сили знищили ракету Х-59 та 20 ударних дронів
Night attack: Air Force destroys X-59 missile and 20 attack drones
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Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов

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