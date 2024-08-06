Вчера, 5 августа, около 23 часов враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. В результате атаки по состоянию на утро в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Об этом рассказал представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Вчера, 5 августа, около 23 часов враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По информации Воздушных сил, это было четыре баллистические ракеты "Искандер-М", или KN-23. Ракеты запускались из воронежской области, а также позже пытались атаковать Киевскую область ударными БпЛА типа "шахед". Все они были сбиты. По предварительным данным, зафиксировано поражение вражеских ракет. По состоянию на утро в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало - сказал Шаманов.

Напомним

В небе над Украиной ночью сбиты 4 из 6 ракет и 15 из 16 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.