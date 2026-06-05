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Ночная атака РФ на Павлоград и район унесла жизни двух человек

Киев • УНН

 • 1704 просмотра

В результате ночных ударов по Павлограду погибли два человека, еще двое ранены. Враг повредил предприятие и более 15 раз атаковал четыре района.

Ночная атака РФ на Павлоград и район унесла жизни двух человек

Павлоград и Павлоградский район в Днепропетровской области ночью подверглись атаке рф, повреждено предприятие, известно о двух погибших и двух пострадавших, сообщили в пятницу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и  ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, ночью враг нанес удары по городу Павлоград и Троицкой громаде Павлоградского района.

Повреждены предприятие и частные дома, указал Ганжа. Также возник пожар, который спасатели ликвидировали, добавили в ГСЧС.

Сначала глава ОВА сообщил, что "погибла женщина". А позже указал: "Тело 51-летнего мужчины обнаружили на месте ночной вражеской атаки в Павлограде".

По его данным, известно еще о двух пострадавших: мужчина 74 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 48-летний – будет лечиться амбулаторно.

Всего с вечера, как сообщил глава ОВА, враг атаковал четыре района беспилотниками и артиллерией более 15 раз.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Нанес удар противник по Шахтерской и Николаевской громадам в Синельниковском районе. Повреждены многоквартирные дома, заправка, автомобили. В Самаровском районе враг бил по Перещепинской громаде. Поврежден частный дом.

россия атаковала Украину двумя ракетами, обезврежено 198 из 216 дронов05.06.26, 08:19 • 2468 просмотров

Юлия Шрамко

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