Ночная атака рф на общежитие в Глухове: количество жертв возросло

В Сумской области в результате вражеской атаки на общежитие в Глухове сегодня ночью известно о семи погибших, среди которых ребенок. Также более 10 человек получили ранения. Об этом во вторник сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

россия продолжает терроризировать наше приграничье. Сегодня ночью был удар дроном по Глухову. Есть разрушения общежития одного из учебных заведений. В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким - написал Зеленский.

По его словам, еще более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди.

"Каждый день мы призываем мир к решимости и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар россии только подтверждает истинные намерения путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить россию к справедливому миру силой", - подчеркнул глава государства.

рф осуществила 48 обстрелов Сумщины: какие громады пострадали больше всего