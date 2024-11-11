Ночная атака рф на Краматорск и отключение воды: ситуация в Донецкой области

Донецкая область за минувшие сутки подверглась более 3 тысячам ударов российских войск, ночью враг атаковал Краматорск, за минувшие сутки погибли два человека, еще двое ранены. В ряде городов региона планируются ограничения водоснабжения. Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня около 4:35 россия нанесла по Краматорску удар тремя бомбами "УМПБ Д-30СН". Ранена 68-летняя женщина. Повреждены по меньшей мере 30 частных домов и 9 автомобилей", - сообщили в полиции.

По данным полиции, за минувшие сутки в результате российских обстрелов Донетчины два человека погибли и двое получили травмы. За сутки полицейские зафиксировали 3 221 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Войска рф атаковали 6 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Николаевка, Мирноград, Славянск, поселок Шевченко. Поврежден 91 гражданский объект, из них 13 жилых домов.

Глава ОВА также сообщил о том, что "завтра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку". "12 ноября с 8:00 начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода. [Когда ремонт будет завершен, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме", - отметил Филашкин в Telegram.