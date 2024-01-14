Ночная атака на Волчанск: полиция показала последствия удара по сельхозпредприятию

Ночью оккупанты ударили авиабомбами по сельхозпредприятию в Волчанске Харьковской области. Кадрами разрушенного зернохранилища поделился начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

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Уничтоженный урожай и разрушенные помещения - россияне продолжают бить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном - написал Сергей Болвинов в Facebook.

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Во время ночного обстрела зернохранилищ, по словам Болвинова, никто не пострадал. Две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.

Сейчас следственно-оперативная группа и взрывотехники работают на месте. По факту очередного нарушения законов и обычаев войны расследуем уголовное производство.

Напомним,

Сегодня ночью артиллерийским и минометным ударам подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности оккупанты нанесли удары КАБами по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие: два ангара и ток.

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