Нічна атака на Вовчанськ: поліція показала наслідки удару по сільгосппідприємству
Київ • УНН
Російські війська розбомбили зерносховище у Вовчанську Харківської області; про постраждалих не повідомляється, але в результаті атаки було зруйновано об'єкт зі зберігання та переробки зерна.
Вночі окупанти вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству у Вовчанську Харківської області. Кадрами зруйнованого зерносховища поділився начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.
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Під час нічного обстрілу зерносховищ, за словами Болвінова, ніхто не постраждав. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.
Наразі слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За фактом чергового порушення законів та звичаїв війни розслідуємо кримінальне провадження.
Нагадаємо
Сьогодні вночі артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема окупанти завдали ударів КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство: два ангари та тік.
Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетники уразили 18 важливих об’єктів противника - зведення Генштабу13.01.24, 19:15 • 82485 переглядiв