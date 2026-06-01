Ночная атака на Одессу: есть раненый, в ГВА показали последствия попадания
Киев • УНН
Из-за атаки БпЛА в Одессе повреждены жилой дом и нежилое сооружение. Сообщается об одном пострадавшем, которому оказали медицинскую помощь.
В Одессе в результате попадания вражеского БпЛА в девятиэтажку частично разрушены первый и второй этажи. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, повреждены фасад здания и балконы. Пожар локализован.
Также произошло возгорание нежилого двухэтажного здания. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем. Необходимую помощь ему оказали на месте
Он добавил, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним
Поздно вечером в воскресенье, 31 мая, в Одессе вражеский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах.
