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04:10 • 47084 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

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18 февраля, 15:01 • 116460 просмотра

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Ночная атака дроном на Харьков: что известно о последствиях удара по предприятию

Ночная атака дроном на Харьков: что известно о последствиях удара по предприятию

Киев  •  УНН

 • 4108 просмотра

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Вражеский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Слободском районе Харькова около 3 часов ночи. В результате удара повреждена техника и имущество, пострадавших нет.

Террористы в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего повреждено гражданское производственное предприятие. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Ночью около трех часов Харьков подвергся очередной атаке со стороны агрессора. Вражеский дрон попал в Слободской район, в частности, на территорию одного из гражданских предприятий.

Несмотря на значительные материальные убытки - повреждена техника и другое имущество.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним

Воздушные Силы ранее информировали об обнаружении вражеских БпЛА в Харьковской области.

Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС19.02.25, 03:01 • 29383 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kharkivХарьков

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