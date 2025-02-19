Ночная атака дроном на Харьков: что известно о последствиях удара по предприятию

Террористы в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего повреждено гражданское производственное предприятие. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Ночью около трех часов Харьков подвергся очередной атаке со стороны агрессора. Вражеский дрон попал в Слободской район, в частности, на территорию одного из гражданских предприятий.

Несмотря на значительные материальные убытки - повреждена техника и другое имущество.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним

Воздушные Силы ранее информировали об обнаружении вражеских БпЛА в Харьковской области.

Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС