Нічна атака дроном на Харків: що відомо про наслідки удару по підприємству

Терористи вкотре обстріляли Харків, у результаті чого пошкоджено цивільне виробниче підприємство. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

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Вночі близько третьої години Харків зазнав чергової атаки з боку агресора. Ворожий дрон влучив у Слобідський район, зокрема, на територію одного з цивільних підприємств.

Незважаючи на значні матеріальні збитки – пошкоджено техніку та інше майно.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Повітряні Сили раніше інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в Харківській області.

Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС