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05:23 • 7835 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121505 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182111 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146566 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138240 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117050 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107781 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141278 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134230 перегляди

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Нічна атака дроном на Харків: що відомо про наслідки удару по підприємству

Нічна атака дроном на Харків: що відомо про наслідки удару по підприємству

Київ • УНН

 • 31158 перегляди

Ворожий безпілотник атакував цивільне підприємство у Слобідському районі Харкова близько 3-ї години ночі. Внаслідок удару пошкоджено техніку та майно, постраждалих немає.

Терористи вкотре обстріляли Харків, у результаті чого пошкоджено цивільне виробниче підприємство. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Вночі близько третьої години Харків зазнав чергової атаки з боку агресора. Ворожий дрон влучив у Слобідський район, зокрема, на територію одного з цивільних підприємств.

Незважаючи на значні матеріальні збитки – пошкоджено техніку та інше майно.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Повітряні Сили раніше інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в Харківській області.

Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС19.02.25, 03:01 • 108710 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kharkivХарків

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