Нічна атака дроном на Харків: що відомо про наслідки удару по підприємству
Київ • УНН
Ворожий безпілотник атакував цивільне підприємство у Слобідському районі Харкова близько 3-ї години ночі. Внаслідок удару пошкоджено техніку та майно, постраждалих немає.
Терористи вкотре обстріляли Харків, у результаті чого пошкоджено цивільне виробниче підприємство. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Вночі близько третьої години Харків зазнав чергової атаки з боку агресора. Ворожий дрон влучив у Слобідський район, зокрема, на територію одного з цивільних підприємств.
Незважаючи на значні матеріальні збитки – пошкоджено техніку та інше майно.
На щастя, ніхто не постраждав.
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