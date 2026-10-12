Нобелевская премия по экономике 2026: как исследования Холла и Вудфорда помогают преодолевать безработицу и кризисы

В понедельник, 12 октября, стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2026 года.

Ими стали американские экономисты Роберт Эрнест Холл и Майкл Дин Вудфорд. Награда была присуждена мужчинам за исследования, которые помогли объяснить, как решения отдельных людей, предприятий и финансовых учреждений влияют на экономику в целом и каким образом государства могут противодействовать кризисам.

УНН собрал всю интересную информацию о нынешних триумфаторах и о том, как их научные достижения могут изменить мировую экономику.

Отметим, что это — последняя награда нынешней Нобелевской недели, в течение которой уже были отмечены исследователи в областях медицины, физики и химии, а также лауреаты премий по литературе и мира. В этом году денежное вознаграждение увеличили до 12 миллионов шведских крон.

Кому предрекали Нобелевскую премию по экономике

В прогнозах международных СМИ и аналитиков в этом году фигурировали исследователи рынка труда, поведенческой экономики и денежно-кредитной политики. Одним из них был американский экономист Дэвид Аутор, известный работами о влиянии автоматизации, технологий и глобальной торговли на занятость и заработную плату. Также упоминались Колин Камерер и Джордж Левенштейн, которые исследуют, как психологические факторы влияют на экономические решения людей. Среди других возможных претендентов называли также Майкла Вудфорда, чьи работы посвящены денежно-кредитной политике и инфляционным ожиданиям.

За что присудили премию Холлу и Вудфорду

Они получили высокую награду с формулировкой "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

Научные работы Роберта Эрнеста Холла и Майкла Дина Вудфорда посвящены взаимосвязи между поведением отдельных участников рынка и общим состоянием экономики. В частности, речь идет о механизмах формирования цен, занятости, потребления, инфляционных ожиданий и влияния процентных ставок на экономическую активность.

Основная идея этого направления исследований заключается в том, что для понимания инфляции, безработицы или экономического спада недостаточно анализировать только общегосударственные показатели. Необходимо также учитывать, как домохозяйства принимают решения о расходах, предприятия определяют цены и заработную плату, а инвесторы оценивают будущие риски. Такой подход позволяет создавать экономические модели, которые объясняют причины кризисов и помогают оценивать последствия решений центральных банков и правительств.

Кто такой Роберт Эрнест Холл

Роберт Эрнест Холл — американский экономист, почетный профессор Стэнфордского университета. Его исследовательская деятельность охватывает макроэкономику, рынок труда, безработицу, потребление и экономические колебания.

Одним из важных направлений его работы стало изучение причин роста безработицы во время рецессий. В частности, Холл исследовал, почему во время экономического спада людям становится сложнее найти работу и почему восстановление занятости может длиться значительно дольше, чем непосредственно экономический кризис.

В своих работах экономист показывал, что увеличение безработицы во время рецессий в значительной степени связано с сокращением возможностей трудоустройства, а не только с ростом количества увольнений. Его научные выводы стали важными для разработки государственной политики занятости, прогнозирования экономического восстановления и оценки последствий кризисов для работников и работодателей.

Чем известен Майкл Дин Вудфорд

Майкл Дин Вудфорд — американский экономист, профессор Колумбийского университета, известный исследованиями денежно-кредитной политики, инфляции и механизмов влияния центральных банков на экономику. Одна из его самых известных работ — книга Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, опубликованная в 2003 году.

Вудфорд уделял особое внимание тому, как ожидания граждан и бизнеса относительно будущих цен и процентных ставок влияют на экономические решения уже сегодня. Его исследования помогли объяснить, почему эффективность денежно-кредитной политики зависит не только от фактического повышения или снижения ставок, но и от того, насколько понятно центральный банк сообщает о своих будущих действиях.

Например, ожидания подорожания кредитов могут заставить предприятия отложить инвестиции, а потребителей — пересмотреть крупные покупки ещё до изменения учётной ставки. Такой механизм имеет важное значение для управления инфляцией и поддержания финансовой стабильности.

Почему исследования нобелевских лауреатов этого года важны для экономики

Исследования микроэкономических основ макроэкономической стабилизации помогают объяснить, как экономическая политика влияет на реальную жизнь людей. Когда центральный банк повышает учётную ставку, это может привести к подорожанию кредитов, сокращению потребительских расходов и замедлению инвестиций. В то же время такой шаг способен сдерживать инфляционное давление. Однако результат зависит от многих факторов: ожиданий населения, поведения предприятий, ситуации на рынке труда и доверия к финансовым институтам.

Экономические модели, построенные с учётом этих факторов, используют для анализа последствий монетарных решений, оценки рисков рецессии и выбора мер экономической стабилизации.

Для Украины соответствующие подходы также имеют практическое значение, в частности при анализе инфляции, валютных ожиданий, кредитования и восстановления экономической активности в условиях войны.

В то же время экономические модели не гарантируют точного прогнозирования кризисов, поскольку поведение участников рынка может изменяться под влиянием непредсказуемых обстоятельств.

Сколько денег получат победители в 2026 году

В 2026 году размер денежного вознаграждения за каждую Нобелевскую премию составляет 12 миллионов шведских крон. По сравнению с прошлым годом сумму увеличили на один миллион крон. В Нобелевском фонде объяснили это решение стремлением сохранить ценность награды. Повышение произошло в год 125-летия первого вручения Нобелевских премий.

Если премию получат несколько исследователей, они разделят средства в соответствии с решением организаторов. Вместе с денежным вознаграждением лауреатам вручают медаль и диплом.

Почему Нобелевская премия по экономике имеет особый статус

Официальное название награды — Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В отличие от пяти традиционных Нобелевских премий, она не была предусмотрена завещанием изобретателя. Её учредил центральный банк Швеции в 1968 году, а первых лауреатов отметили в 1969-м.

До 2025 года включительно премию по экономике присуждали 57 раз, а её лауреатами стали 99 учёных. В 2025 году премию присудили Джоэлу Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Ховитту за объяснение экономического роста благодаря инновациям. В 2024-м награду получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследование влияния общественных институтов на благосостояние стран. В 2023 году лауреаткой стала Клаудия Голдин, исследовавшая положение женщин на рынке труда. А в 2022-м отметили Бена Бернанке, Дугласа Даймонда и Филипа Дибвига за работы о банках и финансовых кризисах.

Награду вручают за исследования, которые помогают лучше понимать экономический рост, финансовые кризисы, рынки труда, поведение компаний и людей.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что канадская писательница Энн Карсон стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе 2026 года. Её отметили за новаторский диалог с классической традицией.