НКЦБФР: Украине следует определиться с лицензированием и налогообложением криптовалют
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа УНН. В Украине существует ряд проблем, связанных с непредсказуемыми правовыми последствиями деятельности по криптовалютам и защитой прав потребителей на этом рынке. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
"Не определен вопрос налогообложения и операций с криптовалютами, необходимости лицензирования майнинга, лицензирования услуг по разработке криптовалют, правового статуса ICO, заключения смарт-контрактов, экспорта/импорта определенных товаров в обмен на криптовалюту и другие", - сообщили в Комиссии.
В связи с этим НКЦБФР наработала проект Концепции государственного регулирования операции с криптовалютой. Документ был поддержан участниками заседания Совета по финансовой стабильности, которое состоялось 20 июля текущего года, рассказали в пресс-службе органа.
"В проекте концепции государственного регулирования операции с криптовалютами предложено, что Комиссия будет отвечать за классификацию и признание определенных токенов финансовыми инструментами, регулировать организованную торговлю на биржах, связанную с конвертацией криптовалют в фиатные деньги и наоборот, обмен и покупка/продажа криптовалют через криптообменники т.д.", - рассказали в Комиссии.
"Комиссия также будет устанавливать порядок и требования к процедуре проведения ИСО", - резюмировали в НКЦБФР.
Напомним, Украина до сих пор определяется с вопросом регулирования криптовалют на законодательном уровне.
В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и "сырыми".
Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных" он привлек свою гражданскую жену - Анастасию Байбородину. Тогда коллеги из радикальной фракции раскритиковали последнего "за протаскивание знакомой" в списки законодателей.
Что касается сути предложенного Рыбалкой законопроекта, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным.
А генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский и вовсе заявил, что инициатива радикала является не более чем политическим популизмом.