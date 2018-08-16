НКЦБФР: Украине следует определиться с лицензированием и налогообложением криптовалют

"Не определен вопрос налогообложения и операций с криптовалютами, необходимости лицензирования майнинга, лицензирования услуг по разработке криптовалют, правового статуса ICO, заключения смарт-контрактов, экспорта/импорта определенных товаров в обмен на криптовалюту и другие", - сообщили в Комиссии.

В связи с этим НКЦБФР наработала проект Концепции государственного регулирования операции с криптовалютой. Документ был поддержан участниками заседания Совета по финансовой стабильности, которое состоялось 20 июля текущего года, рассказали в пресс-службе органа.

"В проекте концепции государственного регулирования операции с криптовалютами предложено, что Комиссия будет отвечать за классификацию и признание определенных токенов финансовыми инструментами, регулировать организованную торговлю на биржах, связанную с конвертацией криптовалют в фиатные деньги и наоборот, обмен и покупка/продажа криптовалют через криптообменники т.д.", - рассказали в Комиссии.

"Комиссия также будет устанавливать порядок и требования к процедуре проведения ИСО", - резюмировали в НКЦБФР.

Напомним, Украина до сих пор определяется с вопросом регулирования криптовалют на законодательном уровне.

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и "сырыми".

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных" он привлек свою гражданскую жену - Анастасию Байбородину. Тогда коллеги из радикальной фракции раскритиковали последнего "за протаскивание знакомой" в списки законодателей.

Что касается сути предложенного Рыбалкой законопроекта, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным.

А генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский и вовсе заявил, что инициатива радикала является не более чем политическим популизмом.