НКЦПФР: Україні слід визначитися з ліцензуванням та оподаткуванням криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня УНН. В Україні існує низка проблем, пов’язаних з непрогнозованими правовими наслідками діяльності з криптовалютами та захистом прав споживачів на цьому ринку. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
“Не визначено питання оподаткування і обліку операцій з криптовалютами, необхідності ліцензування майнінгу, ліцензування послуг з розробки криптовалют, правового статусу ICO, укладання смарт-контрактів, експорту/імпорту певних товарів в обмін на криптовалюту та інші”, — повідомили в Комісії.
У зв’язку із цим НКЦПФР напрацювала проект Концепції державного регулювання операції з криптовалютами. Документ був підтриманий учасниками засідання Ради з фінансової стабільності, що відбулося 20 липня поточного року, розповіли у прес-службі органу.
“В проекті концепції державного регулювання операції з криптовалютами запропоновано, що Комісія відповідатиме за класифікацію та визнання певних токенів фінансовими інструментами, регулюватиме організовану торгівлю на біржах, пов’язану з конвертацією криптовалют у фіатні гроші і навпаки, обмін та купівля/продаж криптовалют через криптообмінники тощо”, — розповіли в Комісії.
"Комісія також встановлюватиме порядок та вимоги до процедури проведення ІСО“, — резюмували в НКЦПФР.
Нагадаємо, Україна досі визначається із питанням регулювання криптовалюти на законодавчому рівні.
У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалют в країні. У НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і “сирими”.
Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту “Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних” він долучив свою цивільну дружину — Анастасію Байбородіну. Тоді колеги з радикальної фракції розкритикували останнього “за протягування знайомої” в списки законодавців.
Що стосується суті запропонованого Рибалкою законопроекту, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим.
А генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський і взагалі заявив, що ініціатива радикала є не більше ніж політичним популізмом.