НКЦПФР: Україні слід визначитися з ліцензуванням та оподаткуванням криптовалют

КИЇВ. 16 серпня УНН. В Україні існує низка проблем, пов’язаних з непрогнозованими правовими наслідками діяльності з криптовалютами та захистом прав споживачів на цьому ринку. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).