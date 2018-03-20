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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1461 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10166 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56892 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70702 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 06:48 • 108888 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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НКЦБФР поддерживает усиление роли ЕБРР в рынке капитала Украины

НКЦБФР поддерживает усиление роли ЕБРР в рынке капитала Украины

Киев  •  УНН

 • 10627 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. НКЦБФР поддерживает увеличение роли Европейского банка реконструкции и развития в рынке капитала Украины. Об этом во время финансового ток-шоу “Как и где хранить накопленные средства?” сказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Максим Либанов, передает корреспондент УНН.

“Мы поддерживаем увеличение роли ЕБРР в рынке капитала страны. Ведь понимаем, что это хороший сигнал, прежде всего, для иностранных инвесторов, о том, что в Украине есть инструменты, которым можно доверять и в которые можно вкладываться”, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что НКЦБФР вместе с ЕБРР в 2016 году проанализировали украинское и мировое законодательство на предемет того как строятся отношения между инвесторами (кредиторами) и эмитентами (заемщиками) на рынке ценных бумаг. Благодаря этому был наработан ряд законодательных изменений, которые отражены в законопроекте № 7055 о рынке капитала.

Напомним, ЕБРР поддерживает НКЦБФР во всех ее действиях, направленных на развитие рынка капитала, и надеется на эффективную консолидацию и модернизацию расчетно-клиринговой среды, согласно программе реформ украинского правительства.

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