НКЦБФР поддерживает усиление роли ЕБРР в рынке капитала Украины

“Мы поддерживаем увеличение роли ЕБРР в рынке капитала страны. Ведь понимаем, что это хороший сигнал, прежде всего, для иностранных инвесторов, о том, что в Украине есть инструменты, которым можно доверять и в которые можно вкладываться”, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что НКЦБФР вместе с ЕБРР в 2016 году проанализировали украинское и мировое законодательство на предемет того как строятся отношения между инвесторами (кредиторами) и эмитентами (заемщиками) на рынке ценных бумаг. Благодаря этому был наработан ряд законодательных изменений, которые отражены в законопроекте № 7055 о рынке капитала.

Напомним, ЕБРР поддерживает НКЦБФР во всех ее действиях, направленных на развитие рынка капитала, и надеется на эффективную консолидацию и модернизацию расчетно-клиринговой среды, согласно программе реформ украинского правительства.