НКЦПФР підтримує посилення ролі ЄБРР в ринку капіталу України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. НКЦПФР підтримує збільшення ролі Європейського банку реконструкції та розвитку в ринку капіталу України. Про це під час фінансового ток-шоу “Як і де зберігати накопичені кошти?” сказав член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Максим Лібанов, передає кореспондент УНН.
“Ми підтримуємо збільшення ролі ЄБРР в ринку капіталу країни. Адже розуміємо, що це добрий сигнал, насамперед, для іноземних інвесторів, про те, що в Україні є інструменти, яким можна довіряти і в які можна вкладатися”, — наголосив він.
Раніше повідомлялось, що НКЦПФР разом з ЄБРР у 2016 році проаналізували українське та світове законодавство на предемет того як будуються відносини між інвесторами (кредиторами) та емітентами (позичальниками) на ринку цінних паперів. Завдяки цьому було напрацьовано низку законодавчих змін, які відображені у законопроекті № 7055 про ринок капіталу.
Нагадаємо, ЄБРР підтримує НКЦПФР в усіх її діях, направлених на розвиток ринку капіталу, та сподівається на ефективну консолідацію і модернізацію розрахунково-клірингового середовища, відповідно до програми реформ українського уряду.