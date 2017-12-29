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НКРЭКУ установила „зеленые“ тарифы для предприятий на I квартал 2018 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановление “Об установлении ”зеленых“ тарифов на электрическую энергию, и надбавки к ”зеленым“ тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования”. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 29 декабря, передает УНН.

НКРЭКУ установила „зеленые“ тарифы для предприятий на I квартал 2018 года

Тарифы были пересмотрены на выполнение требования статьи 9-1 Закона “Об альтернативных источниках энергии”, согласно которой проводится ежеквартальный перерасчет “зеленого” тарифа в соответствии с официальным курсом гривны к евро, установленному НБУ.

В материалах к постановлению отмечается, что курс евро в I квартале 2018 году вырастет на 4,5% по сравнению с IV кварталом 2017 года до 32,44 грн за евро, против 31,04 грн за евро.

Со ставками зеленых тарифов для предприятий можно ознакомиться на сайте регулятора (в приложениях к постановлению).

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, из среди всех стран Европы коэффициент по “зеленым” тарифам в Украине самый большой.

Украинские Национальные Новости

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