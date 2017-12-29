НКРЕКП встановила "зелені" тарифи для підприємств на І квартал 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову “Про встановлення „зелених“ тарифів на електричну енергію, та надбавки до „зелених“ тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання”. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 29 грудня, передає УНН.
Тарифи були переглянуті на виконання вимоги статті 9-1 Закону “Про альтернативні джерела енергії”, відповідно до якої проводиться щоквартальний перерахунок “зеленого” тарифу згідно з офіційним курсом гривні відносно євро, встановленим НБУ.
У матеріалах до постанови зазначається, що курс євро у І кварталі 2018 року зросте на 4,5% порівняно із IV кварталом 2017 року до 32,44 грн за євро, проти 31,04 грн за євро.
Зі ставками зелених тарифів для підприємств можна ознайомитись на сайті регулятора (у додатках до постанови).
Документ набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Нагадаємо, з-посеред усіх країн Європи коефіцієнт щодо “зелених” тарифів в Україні найбільший.