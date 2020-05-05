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НКРЭКУ представила два сценария повышения тарифов на электроэнергию для населения

Киев • УНН

 • 37230 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует изменить действующий тариф для населения за электричество, отменив льготный тариф до 100 кВт-ч или с июля этого года, или с 2021 года. Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

НКРЭКУ представила два сценария повышения тарифов на электроэнергию для населения

В НКРЭКУ представили два сценария выхода из долгового кризиса на рынке электроэнергии. Так, по первому сценарию предполагается запрет строительства новых мощностей и отмена льготной категории потребления до 100 кВт-час для населения с 1 января 2021 года.

"Второй сценарий более мягкий, но в любом случае это запрет строительства новых мощностей, как было в первом сценарии, уменьшение "зеленого тарифа", - добавил Коваленко.

Так, по его словам, второй сценарий предусматривает отмену льготной категории потребления до 100 кВт-час для населения с 1 июля 2020 года. Это позволит собрать с рынка дополнительно 12 млрд грн (в ежегодном измерении).

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

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