НКРЭКУ обновила "зеленые" тарифы для домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановление “Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств”. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 29 декабря, передает УНН.
Пересмотр тарифов осуществлен в связи с повышением курса евро до 32,44 грн за евро.
Таким образом с 1 января 2018 года “зеленые” тарифы на электрическую энергию (без НДС) будут составлять:
Для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с помощью солнечных панелей, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:
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- с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года — 1163,62 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2015 по 30 июня 2015 года — 1046,56 коп/кВт•ч;
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- с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года — 649,95 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года — 616,75 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 — 587,05 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 — 527,65 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 — 469,99 коп/кВт•ч.
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Для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с помощью ветровых станций, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:
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- с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 — 377,39 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 — 338,95 коп/кВт•ч;
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- с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 — 302,26 коп/кВт•ч.
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Напомним, за три года в “зеленые” проекты в Украине привлечено почти 800 млн евро.