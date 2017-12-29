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НКРЕКП оновила "зелені" тарифи для домогосподарств

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову “Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств”. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 29 грудня, передає УНН.

НКРЕКП оновила "зелені" тарифи для домогосподарств

Перегляд тарифів здійснено через підвищення курсу євро до 32,44 грн за євро.

Таким чином з 1 січня 2018 року “зелені” тарифи на електричну енергію (без ПДВ) складатимуть:

Для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію за допомогою сонячних панелей, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:

  • з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року — 1163,62 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року — 1046,56 коп/кВт•год;
  • з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року — 649,95 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року — 616,75 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року — 587,05 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 527,65 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року — 469,99 коп/кВт•год.

Для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію за допомогою вітрових станцій, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:

  • з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року — 377,39 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 338,95 коп/кВт•год;
  • з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року — 302,26 коп/кВт•год.

Нагадаємо, за три роки у “зелені” проекти в Україну залучено майже 800 млн євро.

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