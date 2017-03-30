НКРЭКП предоставила две лицензии на производство электроэнергии на солнечных станциях

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53909 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105533 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162527 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119403 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118314 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113514 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107246 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155396 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
НКРЭКП предоставила две лицензии на производство электроэнергии на солнечных станциях

НКРЭКП предоставила две лицензии на производство электроэнергии на солнечных станциях

Киев  •  УНН

 • 9834 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг предоставила лицензии на производство электрической энергии на солнечных электростанциях для ПАО "Укртрансгаз" и ООО "Макс Лайт". За такое решение проголосовали все присутствующие члены комиссии, передает УНН.

Как отмечается в принятом постановлении, "согласно предоставленным перечнем станций, находящихся в собственности или эксплуатации ПАО "Укртрансгаз" планирует осуществлять производство электрической энергии на солнечной электростанции, установленной мощностью 296,4 кВт".

В то же время "ООО "Макс Лайт" планирует осуществлять производство электрической энергии на солнечной электростанции, установленной мощностью 88,92 кВт".

НКРЕКП постановил выдать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической энергии этим компаниям.

Как сообщал УНН, НКРЕКП обязала "Энергорынок" рассчитаться за электроэнергию в сумме 360 млн грн.

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