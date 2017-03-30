НКРЭКП предоставила две лицензии на производство электроэнергии на солнечных станциях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг предоставила лицензии на производство электрической энергии на солнечных электростанциях для ПАО "Укртрансгаз" и ООО "Макс Лайт". За такое решение проголосовали все присутствующие члены комиссии, передает УНН.
Как отмечается в принятом постановлении, "согласно предоставленным перечнем станций, находящихся в собственности или эксплуатации ПАО "Укртрансгаз" планирует осуществлять производство электрической энергии на солнечной электростанции, установленной мощностью 296,4 кВт".
В то же время "ООО "Макс Лайт" планирует осуществлять производство электрической энергии на солнечной электростанции, установленной мощностью 88,92 кВт".
НКРЕКП постановил выдать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической энергии этим компаниям.
Как сообщал УНН, НКРЕКП обязала "Энергорынок" рассчитаться за электроэнергию в сумме 360 млн грн.