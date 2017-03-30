НКРЕКП надала дві ліцензії на виробництво електроенергії на сонячних станціях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг надала ліцензії на виробництво електричної енергії на сонячних електростанціях для ПАТ “Укртрансгаз” та ТОВ “Макс Лайт”. За таке рішення проголосували усі присутні члени комісії, передає УНН.
Як зазначається в ухваленій постанові, “згідно з наданим переліком станцій, які знаходяться у власності або експлуатації ПАТ "Укртрансгаз" планує здійснювати виробництво електричної енергії на сонячній електростанції, встановленою потужністю 296,4 кВт”.
В той же час “ТОВ "Макс Лайт" планує здійснювати виробництво електричної енергії на сонячній електростанції, встановленою потужністю 88,92 кВт”.
НКРЕКП постановила видати ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії цим компаніям.
Як повідомляв УНН, НКРЕКП зобов’язала “Енергоринок” розрахуватися за електроенергію у сумі 360 млн грн.