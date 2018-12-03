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Ряд нардепов решили взять Продана на поруки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Ряд народный депутатов Украины обратились с заявлениями в Соломенский районный суд Киева с просьбой взять на поруки бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, передает УНН.

Во время заседания по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Продану семь народных депутатов Украины обратились и с заявлениями о взятии его на поруки. В частности, такие заявления подали Давид Макарьян, Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко.

В то же время прокурор САП просил арестовать Продана и определить в качестве альтернативы залог в сумме 89 млн грн.

Напомним, САП просит суд избрать для бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 89 млн грн залога.

26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября. Продан во время допроса 30 ноября отказался свидетельствовать.

САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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