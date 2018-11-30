САП просить арешт і заставу для Продана у сумі 89 млн грн

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом’янського районного суду Києва клопотання про застосування колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді тримання під ватою з можливістю внесення 89 млн грн застави. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook, передає УНН.