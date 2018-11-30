САП просить арешт і заставу для Продана у сумі 89 млн грн

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом’янського районного суду Києва клопотання про застосування колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді тримання під ватою з можливістю внесення 89 млн грн застави. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні САП звернулась до Солом’янського районного суду м.Києва із клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 89 млн грн, що відповідає сумі ймовірного незаконного збагачення”, — розповіли у антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, 26 листопада співробітники Служби безпеки України вранці зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада.

САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

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