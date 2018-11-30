САП просит арест и залог для Продана в сумме 89 млн грн

"Сегодня САП обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 89 млн грн, что соответствует сумме возможного незаконного обогащения", - рассказали в антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, 26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.

САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу проданное в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6700000 грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3400000 грн.