САП просит арест и залог для Продана в сумме 89 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева ходатайство о применении бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана мера пресечения в виде содержания под ватой с возможностью внесения 89 млн грн залога. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.
"Сегодня САП обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 89 млн грн, что соответствует сумме возможного незаконного обогащения", - рассказали в антикоррупционной прокуратуре.
Напомним, 26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.
САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу проданное в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6700000 грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3400000 грн.