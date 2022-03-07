Ряд стран ЕС выступают против предоставления на этой неделе Украине статуса кандидата на членство - Bloomberg

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"По словам нескольких дипломатов, несколько западных стран Европейского союза отвергают призывы блока предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе, что является первым шагом на долгом пути к членству в ЕС", - пишет издание.

"Германия, Нидерланды и другие страны сначала хотят, чтобы исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу относительно членства, прежде чем принимать политическое решение, заявили дипломаты, описывая частные обсуждения перед саммитом во Франции на этой неделе", - отмечает агентство.

Детали

Как указано, эти страны хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет, о чем сказал один из дипломатов.

Ранее

Председатель Евросовета Шарль Мишель 7 марта заявил, что лидеры страны Европейского Союза в ближайшее время обсудят заявку Украины на вступление в ЕС.