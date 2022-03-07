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Низка країн ЄС виступають проти надання цього тижня Україні статусу кандидата на членство - Bloomberg

Низка країн ЄС виступають проти надання цього тижня Україні статусу кандидата на членство - Bloomberg

Київ • УНН

 • 169113 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Деякі країни ЄС, зокрема ФРН та Нідерланди, опираються просуванню заявки України на членство в Євросоюзі цього тижня. Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Цитата

"За словами кількох дипломатів, кілька західних країн Європейського Союзу відкидають заклики блоку надати Україні так званий статус кандидата цього тижня, що є першим кроком на довгому шляху до членства в ЄС", - пише видання.

"Німеччина, Нідерланди та інші країни спочатку хочуть, щоб виконавчий орган ЄС висловив свою думку щодо готовності України до процесу щодо членства, перш ніж ухвалювати політичне рішення, заявили дипломати, описуючи приватні обговорення перед самітом у Франції цього тижня", - зазначає агентство.

Деталі

Як зазначено, ці країни хочуть зосередитися на практичній підтримці України та припиненні війни, а не розпочинати процес, який може зайняти не менше десяти років, про що сказав один із дипломатів.

Раніше

Голова Євроради Шарль Мішель 7 березня заявив, що лідери країни Європейського Союзу найближчим часом обговорять заявку України на вступ до ЄС.

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