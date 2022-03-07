Найближчими днями Євросоюз обговорить заявку України на вступ до ЄС - голова Євроради

Цитата

"Солідарність, дружба і безпрецедентна допомога ЄС для України непохитні. Ми обговоримо заявку України на членство в найближчі дні", - сказав він.

Доповнення

1 березня стало відомо, що заявка України на вступ до ЄС прийнята та зареєстрована, вона – на розгляді.



