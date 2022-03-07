Найближчими днями Євросоюз обговорить заявку України на вступ до ЄС - голова Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Лідери країни Європейського Союзу найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Європейської Ради Шарля Мішеля в Twitter.
Цитата
"Солідарність, дружба і безпрецедентна допомога ЄС для України непохитні. Ми обговоримо заявку України на членство в найближчі дні", - сказав він.
Доповнення
1 березня стало відомо, що заявка України на вступ до ЄС прийнята та зареєстрована, вона – на розгляді.