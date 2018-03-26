Ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Германия и Литва, как и Польша и ряду других стран ЕС, высылают российских дипломатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
"Польша, Германия и Литва заявляют, что высылают российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона в Великобритании", - говорится в сообщении.
По данным Reuters, Франция высылает четырех российских дипломатов после атаки в Солсбери. Также, по данным издания, чешский министр иностранных дел отметил, что три российские дипломата должны выехать до 1 апреля.
Напомним, Украина высылает 13 российских дипломатов.
Британская газета The Times ранее со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.
Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.