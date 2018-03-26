Низка країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Німеччина і Литва, як і Польща та низка інших країн, висилають російських дипломатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
"Польща, Німеччина і Литва заявляють, що висилають російських дипломатів через отруєння екс-шпигуна у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
За даними Reuters, Франція висилає чотирьох російських дипломатів після атаки у Солсбері. Також, за даними видання, чеський міністр закордонних справ зазначив, що три російські дипломати повинні виїхати до 1 квітня.
Нагадаємо, Україна висилає 13 російських дипломатів.
Британська газета The Times раніше з посиланням на неназване джерело повідомила, що на такий крок можуть піти Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Латвія, Литва і низка інших європейських держав.
Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.