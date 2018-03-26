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Низка країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів

Низка країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів

Київ • УНН

 • 9738 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Німеччина і Литва, як і Польща  та низка інших країн, висилають російських дипломатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

"Польща, Німеччина і Литва заявляють, що висилають російських дипломатів через отруєння екс-шпигуна у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, Франція висилає чотирьох російських дипломатів після атаки у Солсбері. Також, за даними видання, чеський міністр закордонних справ зазначив, що три російські дипломати повинні виїхати до 1 квітня.

Нагадаємо, Україна висилає 13 російських дипломатів.

Британська газета The Times раніше з посиланням на неназване джерело повідомила, що на такий крок можуть піти Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Латвія, Литва і низка інших європейських держав.

Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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