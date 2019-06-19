Никакой Суркис меня не спасал, потому что никто меня не увольнял – Петраков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Главный тренер чемпионов мира (U-20) Александр Петраков резко отреагировал на заявление журналиста Сергея Болотникова касательно того, что якобы Григорий Суркис спас Петракова от увольнения. В комментарии УНН тренер опроверг подобные утверждения.
"Это полный абсурд! И я не понимаю, с какой целью делаются подобные заявления. Да, Суркис брал меня на работу в 2010 году, но никто меня, во-первых, не увольнял, а во-вторых, никто не спасал. Может подобные вещи заявляются потому, что мы стали чемпионами? Но я не знаю. Мне сложно комментировать абсурдные заявления", - сказал Петраков.
Напомним, сегодня журналист Болотников заявил, что УАФ якобы хотела уволить Петракова с должности тренера юношеской сборной, и что якобы "Суркис его отстоял".
Также напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
Сам Петраков, комментируя победу, отметил роль УАФ и поблагодарил Ассоциацию за все местную поддержку и безотказность в помощи.
"Скажу откровенно, сегодняшняя победа - заслуга всей Украинской ассоциации футбола. Прежде всего - моих ассистентов, тренерско-административного штаба. Нам помогало очень много людей из нашей ассоциации. Это наша общая победа, успех всего украинского футбола", - отметил он после победного матча юниорской сборной.