Ніякий Суркіс мене не рятував, тому що ніхто мене не звільняв — Петраков
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Головний тренер чемпіонів світу (U-20) Олександр Петраков різко відреагував на заяву журналіста Сергія Болотникова щодо того, що нібито Григорій Суркіс врятував Петракова від звільнення. У коментарі УНН тренер спростував подібні твердження.
"Це повний абсурд! І я не розумію, з якою метою робляться подібні заяви. Так, Суркіс брав мене на роботу в 2010 році, але ніхто мене, по-перше, не звільняв, а по-друге, ніхто не рятував. Може подібні речі заявляються тому, що ми стали чемпіонами? Але я не знаю. Мені складно коментувати абсурдні заяви", - сказав Петраков.
Нагадаємо, сьогодні журналіст Болотников заявив, що УАФ нібито хотіла звільнити Петракова з посади тренера юнацької збірної, і що нібито "Суркіс його відстояв".
Також нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
Сам Петраков, коментуючи перемогу, зазначив роль УАФ і подякував Асоціацію за все місцеву підтримку і безвідмовність в допомоги.
"Скажу відверто, сьогоднішня перемога - заслуга всієї Української асоціації футболу. Перш за все - моїх асистентів, тренерсько-адміністративного штабу. Нам допомагало дуже багато людей з нашої асоціації. Це наша спільна перемога, успіх всього українського футболу", - зазначив він після переможного матчу юніорської збірної.