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"Никаких уступок россии в этом вопросе быть не может": Дуда подчеркнул, что москва должна вернуть все захваченные территории Украины

"Никаких уступок россии в этом вопросе быть не может": Дуда подчеркнул, что москва должна вернуть все захваченные территории Украины

Киев • УНН

 • 542216 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. россия должна вернуть все захваченные ею территории под контроль Украины и понести ответственность за свои действия. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы, добавив, что в этом вопросе не должно быть никаких уступок стране-агрессору, передает корреспондент УНН.

Детали

Дуда подчеркнул, что Польша с 2014 года "последовательно" стоит на стороне Украины, а события 2014 года "стали сигналом" об "истинных намерениях" россии - аннексия территории, уничтожение государственности, украинской культуры и языка. Он предупредил, что ни у кого не должно быть иллюзии, что временная оккупация Крыма является региональной проблемой.

"Это глобальная проблема. Если мы не решим это вместе, мы де-факто начнем соглашаться на новую архитектуру международной безопасности и новый глобальный порядок, основанный на законе силы. Поэтому деоккупация Крыма и восстановление полной территориальной целостности Украины являются необходимыми предпосылками не только для безопасности Азово-Черноморского региона, но и для стабильности глобальной архитектуры безопасности", - заявил польский президент.

Он добавил, что международное сообщество не должно позволить российскому диктатору владимиру путину достичь своих целей в отношении Украины.

Цитата

"Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы она снова стала частью Украины. Никаких уступок россии в этом вопросе быть не может. москва должна вернуть все захваченные территории и понести последствия своих действий. Не забывайте, что на самом деле на карту в этой войне поставлено сохранение мирового порядка, основанного на уважении к международному праву, территориальной целостности, а также свободы и права наций выбирать собственное будущее. На карту поставлены основы свободного мира", - подытожил он.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на третьем саммите Крымской платформы заявил, что российская агрессия против Украины началась в феврале 2014 года, и, судя по всему, там и должна завершиться.

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