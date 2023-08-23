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"Ніяких поступок росії в цьому питанні бути не може": Дуда наголосив, що москва має повернути всі захоплені території України

"Ніяких поступок росії в цьому питанні бути не може": Дуда наголосив, що москва має повернути всі захоплені території України

Київ • УНН

 • 542217 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. росія повинна повернути всі захоплені нею території під контроль України та понести відповідальність за свої дії. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи, додавши, що у цьому питанні не має бути жодних поступок країні-агресору, передає кореспондент УНН.

Деталі

Дуда підкреслив, що Польща з 2014 року "послідовно" стоїть на боці України, а події 2014 року "стали сигналом" про "справжні наміри" росії - анексія території, знищення державності, української культури та мови. Він попередив, що ні у кого не має бути ілюзії, що тимчасова окупація Криму є регіональною проблемою.

"Це глобальна проблема. Якщо ми не вирішимо це разом, ми де-факто почнемо погоджуватися на нову архітектуру міжнародної безпеки та новий глобальний порядок, заснований на законі сили.Тому деокупація Криму та відновлення повної територіальної цілісності України є необхідними передумовами не лише для безпеки Азово-Чорноморського регіону, а й для стабільності глобальної архітектури безпеки", - заявив польський президент.

Він додав, що міжнародна спільнота не повинна дозволити російському диктатору володимиру путіну досягти своїх цілей щодо України.

Цитата

"Тому ми маємо зробити все можливе, щоб вона знову стала частиною України. Ніяких поступок росії в цьому питанні бути не може. москва має повернути всі захоплені території та понести наслідки своїх дій. Не забуваймо, що насправді на карту в цій війні поставлено збереження світового порядку, заснованого на повазі до міжнародного права, територіальної цілісності, а також свободи та права націй обирати власне майбутнє. На карту поставлені основи вільного світу", - підсумував він.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що російська агресія проти України почалася в лютому у 2014 році, і, судячи з усього, там і має завершитися.

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