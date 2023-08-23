"Ніяких поступок росії в цьому питанні бути не може": Дуда наголосив, що москва має повернути всі захоплені території України

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Дуда підкреслив, що Польща з 2014 року "послідовно" стоїть на боці України, а події 2014 року "стали сигналом" про "справжні наміри" росії - анексія території, знищення державності, української культури та мови. Він попередив, що ні у кого не має бути ілюзії, що тимчасова окупація Криму є регіональною проблемою.

"Це глобальна проблема. Якщо ми не вирішимо це разом, ми де-факто почнемо погоджуватися на нову архітектуру міжнародної безпеки та новий глобальний порядок, заснований на законі сили.Тому деокупація Криму та відновлення повної територіальної цілісності України є необхідними передумовами не лише для безпеки Азово-Чорноморського регіону, а й для стабільності глобальної архітектури безпеки", - заявив польський президент.

Він додав, що міжнародна спільнота не повинна дозволити російському диктатору володимиру путіну досягти своїх цілей щодо України.

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"Тому ми маємо зробити все можливе, щоб вона знову стала частиною України. Ніяких поступок росії в цьому питанні бути не може. москва має повернути всі захоплені території та понести наслідки своїх дій. Не забуваймо, що насправді на карту в цій війні поставлено збереження світового порядку, заснованого на повазі до міжнародного права, територіальної цілісності, а також свободи та права націй обирати власне майбутнє. На карту поставлені основи вільного світу", - підсумував він.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що російська агресія проти України почалася в лютому у 2014 році, і, судячи з усього, там і має завершитися.