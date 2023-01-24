Немецкий концерн Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard различных модификаций

Цитата

«У нас есть 22 машины из состава Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину. Ремонт этих автомобилей займет почти год. Поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года. Есть также 29 Leopard 2A4, которые мы разрабатываем для проектов замены колец и которые мы будем готовы предоставить к апрелю-маю 2023 года», – сообщили в Rheinmetall.

Также концерн может предоставить 88 танков Leopard 1.

«Ситуация очень нестабильна из-за безопасности, различных форм прямых или косвенных поставок и меняющихся приоритетов заказов. Поэтому трудно, например, назвать конкретные сроки поставок», – отметил представитель концерна.

Что предшествовало

Канцлер Олаф Шольц уже несколько недель подвергается критике международного сообщества из-за его нежелания поставлять основные боевые танки в Украину. Правительство оправдывает свои действия взвешиванием рисков эскалации и необходимостью международной координации. Украина уже несколько месяцев требует поставки боевых танков, чтобы противостоять российской атаке.

Недавно Польша объявила, что запросила у Германии разрешение на поставку в Украину основных боевых танков типа «Леопард», сделанных в Германии, но дала понять, что в случае необходимости она также хотела бы поставить танки «Леопард-2» в составе небольшой коалиции без разрешения.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.