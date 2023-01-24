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Німецький концерн Rheinmetall може поставити Україні 139 танків Leopard різних модифікацій

Київ • УНН

 • 1200879 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Німецький концерн Rheinmetall може поставити Україні 139 танків Leopard Type 1 і Type 2, якщо керівництво країни дасть на це дозвіл. Про це в інтерв'ю RND повідомив представник компанії, передає УНН.

Німецький концерн Rheinmetall може поставити Україні 139 танків Leopard різних модифікацій

Цитата

«У нас є 22 машини зі складу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та доставити в Україну. Ремонт цих автомобілів триватиме майже рік. Постачання можливе наприкінці 2023 – початку 2024 року. Є також 29 Leopard 2A4, які ми розробляємо для проектів заміни кілець і які ми будемо готові надати до квітня-травня 2023 року», – повідомили в Rheinmetall.

Також концерн може надати 88 танків Leopard 1.

«Ситуація дуже нестабільна через безпеку, різні форми прямих або непрямих поставок і мінливі пріоритети замовлень. Тому важко, наприклад, назвати конкретні терміни поставок», – зазначив представник концерну.

Що передувало

Канцлер Олаф Шольц вже кілька тижнів піддається критиці міжнародного співтовариства через його небажання постачати основні бойові танки в Україну. Уряд виправдовує свої дії зважуванням ризиків ескалації та необхідністю міжнародної координації. Україна вже кілька місяців вимагає постачання бойових танків, щоб протистояти російській атаці.

Нещодавно Польща оголосила, що запросила у Німеччини дозвіл на постачання в Україну основних бойових танків типу «Леопард», зроблених у Німеччині, але дала зрозуміти, що у разі потреби вона також хотіла б поставити танки «Леопард-2» у складі невеликої коаліції без дозволу. 

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом буде схвалено рішення про те, чи відправляти танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

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