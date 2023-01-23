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Глава Міноборони Німеччини: уряд незабаром вирішить, чи відправляти Leopard 2 в Україну

Київ • УНН

 • 1120427 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом буде схвалено рішення про те, чи відправляти танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Глава Міноборони Німеччини: уряд незабаром вирішить, чи відправляти Leopard 2 в Україну

Деталі

Міністр оборони Німеччини заявив, що рішення про постачання танків німецького виробництва в Україну буде прийнято найближчим часом, "яким би шляхом воно не пішло".

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він сказав, що уряд має врахувати багато факторів, і "країна не буде приймати поспішного рішення".

"Серед таких факторів - наслідки для безпеки німецького населення. Ця заява прозвучала після того, як вчора Пісторіус повідомив німецькій газеті, що планує відвідати Україну протягом наступних чотирьох тижнів", - пише Sky News.

Доповнення 

Прем’єр-міністр Польщі розкритикував рішення Німеччини не постачати танки “Леопард” Україні, назвавши позицію країни “неприйнятною”.

Близько 50 країн погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, зокрема бронетехніку і боєприпаси. Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на підвищені очікування, “ми досі не можемо сказати, коли буде ухвалено рішення і яким воно буде, коли йдеться про танк “Леопард”.

Польща оголосила, що готова поставити Києву 14 танків “Леопард”, і каже, що обговорює це питання приблизно з 15 країнами.

У спільній заяві міністри закордонних справ трьох країн Балтії закликали Німеччину “негайно надати Україні танки Leopard”.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю LCI заявила, що Німеччина не буде перешкоджати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Українські Національні Новини

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