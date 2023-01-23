Глава Минобороны Германии: правительство вскоре решит, отправлять ли Leopard 2 в Украину

Детали

Министр обороны Германии заявил, что решение о поставках танков немецкого производства в Украину будет принято в ближайшее время, "каким бы путем оно ни пошло".

В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что правительство должно учесть много факторов, и "страна не будет принимать поспешного решения".

"Среди таких факторов - последствия для безопасности немецкого населения. Это заявление прозвучало после того, как вчера Писториус сообщил немецкой газете, что планирует посетить Украину в течение следующих четырех недель", - пишет Sky News.

Дополнение

Премьер-министр Польши раскритиковал решение Германии не поставлять танки “Леопард” Украине, назвав позицию страны “неприемлемой”.

Около 50 стран согласились предоставить Киеву военную технику на миллиарды долларов, в том числе бронетехнику и боеприпасы. Но министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на повышенные ожидания, “мы до сих пор не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке “Леопард”.

Польша объявила, что готова поставить Киеву 14 танков “Леопард”, и говорит, что обсуждает этот вопрос примерно с 15 странами.

В совместном заявлении министры иностранных дел трех стран Балтии призвали Германию “немедленно предоставить Украине танки Leopard”.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью LCI заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.