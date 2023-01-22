Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить Leopard 2 Україні - Бербок

Деталі

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок заявила: “Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати”.

“Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами. Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена”, — сказала Бербок.

У інтерв’ю журналіст перепитав, чи правильно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 в Україну.

“Ви мене правильно зрозуміли”, — сказала Бербок.

Доповнення

Прем’єр-міністр Польщі розкритикував рішення Німеччини не постачати танки “Леопард” Україні, назвавши позицію країни “неприйнятною”.

Близько 50 країн погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, зокрема бронетехніку і боєприпаси. Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на підвищені очікування, “ми досі не можемо сказати, коли буде ухвалено рішення і яким воно буде, коли йдеться про танк “Леопард”.

Польща оголосила, що готова поставити Києву 14 танків “Леопард”, і каже, що обговорює це питання приблизно з 15 країнами.

У спільній заяві міністри закордонних справ трьох країн Балтії закликали Німеччину “негайно надати Україні танки Leopard”.