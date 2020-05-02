Немецкий клуб объявил о трех футболистах зараженных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В немецком ФК "Кельн" объявили о трех случаях заражения коронавирусом футболистами основного состава, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Три человека сдали положительный результат. Все они не имеют симптомов коронавирусной болезни. Теперь три человека должны пройти 14-дневное пребывание на самоизоляции.
"Здоровье и конфиденциальность наших игроков и сотрудников имеет приоритет над всеми другими соображениями. Предыдущие мероприятия, а также стратегия регулярных испытаний зарекомендовали себя, и теперь мы можем реагировать индивидуальными решениями", - сказал управляющий директор ФК Хорст Хельдт.
Примечательно, что Бундеслига ранее планировала возобновление сезона 9 мая.