Німецький клуб оголосив про трьох футболістів заражених коронавірусом

Три людини здали позитивний результат. Всі вони не мають симптомів коронавірусної хвороби. Тепер три особи мають пройти 14-денне перебування на самоізоляції.

"Здоров'я і конфіденційність наших гравців і співробітників має пріоритет над усіма іншими міркуваннями. Попередні заходи, а також стратегія регулярних випробувань зарекомендували себе, і тепер ми можемо реагувати індивідуальними рішеннями", - сказав керуючий директор ФК Хорст Хельдт.

Примітно, що Бундесліга раніше планувала відновлення сезону 9-го травня.