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Немецкий автоконцернам угрожают миллиардные штрафы - Der Spiegel

Немецкий автоконцернам угрожают миллиардные штрафы - Der Spiegel

Киев  •  УНН

 • 11595 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В ближайшие недели Еврокомиссия может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автопроизводителей. Концернам Volkswagen, Daimler и BMW угрожают взыскание в размере до одного миллиарда евро для каждого заговора в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов, сообщило в пятницу, 8 марта, немецкое издание Der Spiegel, передает УНН.

По информации еженедельника, автоконцерны незаконным образом согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей. Кроме того, компании договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц, указывает издание.

При этом, Daimler и Volkswagen могут рассчитывать на более мягкие штрафы, чем BMW. Эти концерны при расследовании Еврокомиссии сами заявили о совершении правонарушений. В свою очередь руководство баварской компании неоднократно отвергало обвинения, прежде всего те, которые касаются заговора по баков AdBlue.

В июле 2017 журнал Der Spiegel написал, что пять крупных автопроизводителей ФРГ, возможно, вступили между собой в картельный сговор. Согласно информации, предоставленной Volkswagen контролирующим органам, с начала 1990-х годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались. В этих встречах приняли участие более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих групп. Таким образом, немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями, сообщил еженедельник.

Как сообщал УНН, два больших немецких автопроизводители, компания BMW и транснациональный автосборочные концерн Daimler, согласились в объединении усилий по разработке и производству автоматизированных автомобилей будущего.

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