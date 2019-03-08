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Німецьким автоконцернам загрожують мільярдні штрафи - Der Spiegel

Німецьким автоконцернам загрожують мільярдні штрафи - Der Spiegel

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У найближчі тижні Єврокомісія може накласти великі штрафи на провідних німецьких автовиробників. Концернам Volkswagen, Daimler і BMW загрожують стягнення в розмірі до одного мільярда євро кожному за змову в сфері технологій, пов'язаних з контролем вихлопних газів, повідомило у п'ятницю, 8 березня, німецьке видання Der Spiegel, передає УНН.

За інформацією тижневика, автоконцерни незаконним чином узгодили розмір бака для AdBlue - рідкого реагенту, що очищає вихлопи дизельних двигунів. Крім того, компанії домовилися не встановлювати на бензинових двигунах фільтри, за допомогою яких вдалося б скоротити викиди дрібнодисперсних частинок, вказує видання.

При цьому, Daimler і Volkswagen можуть розраховувати на більш м'які штрафи, ніж BMW. Ці концерни під час розслідування Єврокомісії самі заявили про вчинення правопорушень. У свою чергу керівництво баварської компанії неодноразово відкидало звинувачення, перш за все ті, які стосуються змови щодо баків AdBlue.

У липні 2017 року журнал Der Spiegel написав, що п'ять великих автовиробників ФРН, можливо, вступили між собою в картельну змову. Згідно з інформацією, наданою Volkswagen контролюючим органам, з початку 1990-х років представники Volkswagen, Audi, Porsche, BMW і Daimler регулярно зустрічалися. У цих зустрічах взяли участь понад 200 фахівців, організованих у більш ніж 60 робочих груп. Таким чином, німецькі автовиробники замінили ринкові механізми конкуренції таємними угодами, повідомив тижневик.

Як повідомляв УНН, два великих німецьких автовиробники, компанія BMW та транснаціональний автобудівний концерн Daimler, дійшли згоди у об'єднанні зусиль щодо розробки і виробництва автоматизованих автомобілів майбутнього.

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