Немецкие СМИ прокомментировали решение о создании Православной церкви в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Для Украины это начало пути в религиозную автономию без Москвы, страна получает свою собственную православную церковь, а российская церковь активно противостоит потере многих своих верующих. Именно такое мнение высказал журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в публикации на тему образования Православной церкви в Украине, сообщает УНН.
“Украина отрывается от России, создавая свою православную национальную церковь. На встрече в субботу в Киеве епископы из двух украинских православных церквей проголосовали за объединение”, — сообщает автор статьи.
Немецкие журналисты отмечают, что “верная Москве” Украинская православная церковь Московского патриархата “бойкотировала встречу”, хотя два представителя таки посетили Объединительный собор.
“Перед началом Синода в древнейшей церкви города, Софийском соборе, глава государства сказал епископам: “Будущее Украины зависит от вас и только от вас, нашей свободы, нашего государства и духовной независимости от России”, — приводит слова Президента издание FAZ.
Автор статьи также отмечает, что: “Московский патриархат (РПЦ как таковая — ред.) рассматривает Украину как свою наследственную церковную территорию”. Журналист также рассматривает процесс образования Киевского патриархата (УПЦ КП — ред.) в начале 1990-х годов, после которого его представителей стали считать “раскольниками”, а саму церковь “неканонической”. Основным тезисом статьи можно указывать основную реплику, написаную в подзаголовке текста: “Независимая от Москвы”.
Напоминаем, в субботу Украина сделала большой шаг по созданию своей собственной автономной православной церкви, которая стала этапом для усиления напряженности с Россией путем изменения многовековой религиозной традиции, по которой киевская церковь принадлежала Москве, такое мнение высказал, комментируя решение о создании Православной церкви в Украине, журналист Нил МакФаркхар в публикации для издания The New York Times.