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Німецькі ЗМІ прокоментували рішення про створення Православної церкви в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Для України це початок шляху у релігійну автономію без Москви, країна отримує свою власну православну церкву, а російська церква активно протистоїть втраті багатьох своїх віруючих. Саме таку думку висловив журналіст німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у публікації на тему утворення Православної церкви в Україні, повідомляє УНН.

Німецькі ЗМІ прокоментували рішення про створення Православної церкви в Україні

“Україна відривається від Росії, створюючи свою православну національну церкву. На зустрічі в суботу в Києві єпископи з двох українських православних церков проголосували за об’єднання”, — повідомляє автор статті.

Німецькі журналісти зазначають, що “вірна Москві” Українська православна церква Московського патріархату “бойкотувала зустріч”, хоча два представники таки відвідали Об’єднавчий собор.

“Перед початком Синоду в найдавнішій церкві міста, Софійському соборі, глава держави сказав єпископам: “Майбутнє України залежить від вас і тільки від вас, нашої свободи, нашої держави та духовної незалежності від Росії”, — наводить слова Президента видання FAZ.

Автор статті також зазначає, що: “Московський патріархат (РПЦ як така — ред.) розглядає Україну як свою спадкоємну церковну територію”. Журналіст також розглядає процес утворення Київського патріархату (УПЦ КП — ред.) на початку 1990-х років, після якого його представників почали вважати “розкольниками”, а саму церкву “неканонічною”. Основною тезою статті можна зазначати основну репліку, написану в підзаголовку тексту: “Незалежна від Москви”.

Нагадуємо, в суботу Україна зробила великий крок щодо створення своєї власної автономної православної церкви, яка стала етапом для посилення напруженості з Росією шляхом зміни багатовікової релігійної традиції, за якою київська церква належала Москві, таку думку висловив, коментуючи рішення про створення Православної церкви в Україні, журналіст Ніл МакФаркхар у публікації для видання The New York Times.

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