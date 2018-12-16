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В умовах напруженості Росії, Україна рухається до окремої Церкви - The New York Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У суботу Україна зробила великий крок щодо створення своєї власної автономної православної церкви, яка стала етапом для посилення напруженості з Росією шляхом зміни багатовікової релігійної традиції, за якою київська церква належала Москві, таку думку висловив, коментуючи рішення про створення Православної церкви в Україні, журналіст Ніл МакФаркхар у публікації для видання The New York Times, повідомляє УНН.

В умовах напруженості Росії, Україна рухається до окремої Церкви - The New York Times

“Близько 190 єпископів, священиків та інших церковних діячів провели день, у закритому Софійському собором у центрі Києва, для обрання голови новоствореної української церкви митрополита Епіфанія. Він планує відвідати у січні Стамбулі, історичне місце Східної православної церкви, щоб отримати офіційний наказ про надання автономії (томос). Сотні прихильників автокефалії підбадьорювали одне одного, а деякі плакали... Цитуючи національного поета Тараса Шевченка, пан Порошенко сказав, що Україна більше не буде пити “з московської чаші московську отруту”, і він закликав прихильників пам’ятати про події дня як “остаточне придбання незалежності від Росії”, — зазначає у статті МакФаркхар.

Журналіст також додав, що: “багато хто з вірян вже давно сумнівався в розбитті історичних зв’язків церкви з Москвою. Проте сприяння Росії в насильницькому сепаратистському русі на сході України з 2014 року та її захоплення Криму того ж року активізувало перехід до церкви незалежної від Російської православної церкви”.

Автор також згадує, що противники російської церкви в Україні заявляли, що деякі священики відмовлялися виконувати останні обряди для воїнів, загиблих під час бойових дій на сході України, а деякі навіть критикували мертвих, звинувачуючи їх у участі у “братовбивчій війні”.

“Суботнє голосування відбулося внаслідок вже загостреної напруженості між двома країнами, після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна та 24 матроси та офіцери безпеки, які наприкінці листопада проходили через Керченську протоку між Росією та окупованим Кримом”, — резюмує автор.

Нагадуємо, створення автокефальної Православної церкви в Україні потрапило до ряду світових видань, наприклад американське видання The Wall Street Journal випустило матеріал під примітним заголовком “Україна створила Церкву без Путіна”.

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