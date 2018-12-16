В условиях напряженности России, Украина движется к отдельной Церкви - The New York Times

“Около 190 епископов, священников и других церковных деятелей провели день, в закрытом Софийском собором в центре Киева, для избрания предстоятеля новосозданной украинской церкви митрополита Епифания. Он планирует посетить в январе Стамбул, историческое место Восточной православной церкви, чтобы получить официальный приказ о предоставлении автономии (томос). Сотни сторонников автокефалии подбадривали друг друга, а некоторые плакали... Цитируя национального поэта Тараса Шевченко, господин Порошенко сказал, что Украина больше не будет пить “с московской чаши московский яд”, и он призвал сторонников помнить о событиях дня как “окончательном приобретении независимости от России”, — отмечает в статье МакФаркхар.

Журналист также добавил, что: “многие из верующих уже давно сомневались в разбивке исторических связей церкви с Москвой. Однако содействие России в насильственном сепаратистском движении на востоке Украины с 2014 года и ее захват Крыма в том же году активизировал переход в церковь независимую от Русской православной церкви”.

Автор также упоминает, что противники российской церкви в Украине заявляли, что некоторые священники отказывались выполнять последние обряды для воинов, погибших во время боевых действий на востоке Украины, а некоторые даже критиковали мертвых, обвиняя их в участии в “братоубийственной войне”.

“Субботнее голосование состоялось в результате уже обостренной напряженности между двумя странами, после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна и 24 матроса и офицера безопасности, которые в конце ноября проходили через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом”, — резюмирует автор.

Напоминаем, создание автокефальной Православной церкви в Украине попало в ряд мировых изданий, например американское издание The Wall Street Journal выпустило материал под примечательным заголовком “Украина создала Церковь без Путина”.