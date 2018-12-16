В условиях напряженности России, Украина движется к отдельной Церкви - The New York Times

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82132 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 184105 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144961 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209336 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254376 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214115 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246767 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208380 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488759 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241465 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 10085 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10306 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7894 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7394 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 5964 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266340 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242332 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327806 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488759 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580134 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33523 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209336 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79735 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76170 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81692 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В условиях напряженности России, Украина движется к отдельной Церкви - The New York Times

Киев • УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В субботу Украина сделала большой шаг по созданию своей собственной автономной православной церкви, которая стала этапом для усиления напряженности с Россией путем изменения многовековой религиозной традиции, по которой киевская церковь принадлежала Москве, такое мнение высказал, комментируя решение о создании Православной церкви в Украине, журналист Нил МакФаркхар в публикации для издания The New York Times, сообщает УНН.

В условиях напряженности России, Украина движется к отдельной Церкви - The New York Times

“Около 190 епископов, священников и других церковных деятелей провели день, в закрытом Софийском собором в центре Киева, для избрания предстоятеля новосозданной украинской церкви митрополита Епифания. Он планирует посетить в январе Стамбул, историческое место Восточной православной церкви, чтобы получить официальный приказ о предоставлении автономии (томос). Сотни сторонников автокефалии подбадривали друг друга, а некоторые плакали... Цитируя национального поэта Тараса Шевченко, господин Порошенко сказал, что Украина больше не будет пить “с московской чаши московский яд”, и он призвал сторонников помнить о событиях дня как “окончательном приобретении независимости от России”, — отмечает в статье МакФаркхар.

Журналист также добавил, что: “многие из верующих уже давно сомневались в разбивке исторических связей церкви с Москвой. Однако содействие России в насильственном сепаратистском движении на востоке Украины с 2014 года и ее захват Крыма в том же году активизировал переход в церковь независимую от Русской православной церкви”.

Автор также упоминает, что противники российской церкви в Украине заявляли, что некоторые священники отказывались выполнять последние обряды для воинов, погибших во время боевых действий на востоке Украины, а некоторые даже критиковали мертвых, обвиняя их в участии в “братоубийственной войне”.

“Субботнее голосование состоялось в результате уже обостренной напряженности между двумя странами, после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна и 24 матроса и офицера безопасности, которые в конце ноября проходили через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом”, — резюмирует автор.

Напоминаем, создание автокефальной Православной церкви в Украине попало в ряд мировых изданий, например американское издание The Wall Street Journal выпустило материал под примечательным заголовком “Украина создала Церковь без Путина”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68