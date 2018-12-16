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The Wall Street Journal: Україна створила Церкву без Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Створення автокефальної Православної церкви в Україні потрапило до ряду світових видань, наприклад американське видання The Wall Street Journal випустило матеріал під примітним заголовком “Україна створила Церкву без Путіна”, повідомляє УНН.

The Wall Street Journal: Україна створила Церкву без Путіна

“Єпископи з трьох головних православних церков країни обрали лідера нової церкви, розбивши руку Росії”, — вказано у перших рядках матеріалу авторства Джеймса Марсона.

“Україна оголосила про заснування національної православної церкви, незалежної від Росії, позбавивши Кремль інструменту, який він використовував століттями в спробах домінувати над своїм сусідом”, — зазначає американський журналіст.

“Це церква без Путіна”, — сказав пан Порошенко натовпу з декількох тисяч за межами собору, посилаючись на російського президента. “Це церква без молитов за російський уряд та російську армію. Адже російський уряд і російська армія вбивають українців”, — процитував виступ Президента України американський кореспондент.

“Єпископи Московського патріархату, української частини Російської Православної Церкви, яка століттями претендувала на владу над Україною, в основному залишилася в стороні від зустрічі, хоча принаймні двоє її відвідали. Російська церква звинувачує рішення найвищого лідера Православ’я, Вселенського Патріарха Варфоломія I, надати Україні свою власну церкву, в тому, що це вчинить розкол у другій за величиною християнській деномінації. Російська православна церква припинила спілкування з Вселенським Патріархатом Варфоломію на знак протесту в жовтні”, — пише Марсон.

“Московський Патріархат залишався найпопулярнішим та потужним навіть після того, як Україна оголосила незалежність від Радянського Союзу у 1991 році. Але останнім часом Київський Патріархат набув популярності на хвилі гніву при анексії Росією Криму в 2014 році та військового втручання на східну Україну. Державні чиновники звинувачують Московський патріархат в підтримці Росії в конфлікті, який ця церква заперечує”, — підсумовує автор.

Нагадуємо, польські ЗМІ також відреагували на створення Православної церкви в Україні.

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