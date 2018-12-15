Польські ЗМІ про створення Православної церкви України: історичне рішення у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Створення Православної церкви України на Об’єднавчому соборі, який відбувся у Києві минулої доби, привернув увагу міжнародних видань, зокрема у сусідній Польщі. Польське видання Gazeta Wyborcza у власній публікації назвало київський Об’єднавчий собор “історичним рішенням”, інформує УНН з посиланням на відповідний матеріал.
“Проти створення Української Православної Церкви виступала в першу чергу Москва. Кремлівська політична влада, і перш за все глава Російської православної церкви звернулися до українців з проханням відмовитися від своїх зусиль, щоб створити незалежну місцеву церкву. До сьогоднішнього дня українське православ’я було поділене між трьома основними ієрархіями: Українською Автокефальною Православною Церквою, яка походить від еміграції, Української Православної Церкви з Патріархом Київським Філаретом на чолі, та Української Православної Церкви під патріархом Московським Кирилом”, — вказано у матеріалі польських журналістів.
Остання структура мала не тільки найбільшу кількість парафій та вірян, але і єдина з трьох, яка мала визнання інших православних Церков (включаючи Польську Автокефальну Православну Церкву). Перші дві були визнані світовим православ’ям як неканонічні. Це означало, що їхні ієрархи не були визнані єпископами та священиками, а віряни канонічної церкви не повинні молитися в церквах Української Автокефальної Православної Церкви та Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Польскі журналісти зазначають як висновок, що дане рішення є дійсно історичним, адже мільйони українських християн східного обряду отримують власну, незалежну церкву, але й також автор матеріалу задає питання: “Чи стане 15 грудня 2018 року для християн східного обряду України, Росії та світу — днем, пов’язаним з новим розколом?”.
Нагадуємо, білоруська ПЦ, як частина РПЦ, вважає нову церкву в Україні “розкольницькою”.